COZZE (BA) - Un nuovo incidente si è verificato questa mattina sulla Ss16, all’altezza di Cozze in direzione Brindisi, ad un’auto che si è ribaltata sulla carreggiata. Non sono ancora noti al momento i motivi per cui il conducente abbia perso il controllo del veicolo e le condizioni di salute degli occupanti dell'auto. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.