Politiche: al via il tour elettorale di Enrico Letta in Puglia

BARI - Domenica 11 settembre il Segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà in Puglia per una serie di iniziative elettorali. Lo rende noto il Pd Puglia.La giornata inizierà a Taranto presso il Cinema Teatro Orfeo alle ore 11.30 per un evento che vedrà sul palco, assieme al Segretario, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco Rinaldo Melucci e i candidati del territorio.Letta, accompagnato dal Segretario del PD Puglia Marco Lacarra, proseguirà poi per Bari, dove alle 14 presso Villa de Grecis incontrerà gli amministratori locali e terrà una conferenza stampa. La tappa barese, dopo una visita alla sede del PD Puglia animata dai Giovani Democratici, terminerà con una manifestazione a Ruvo in Piazza Dante alle 17.30.L’ultimo appuntamento della giornata sarà alle 19.30 a Foggia in piazza Umberto Giordano, ancora una volta con il Presidente Emiliano e i candidati del territorio.