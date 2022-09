Politiche, Carfagna: temo che Meloni non abbia letto il Pnrr

FOGGIA - "Quando io ascolto gli interventi dei Fratelli d'Italia e della leader di FdI di investire sui porti, di investire nella cura del ferro io ho il timore che non abbia letto il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza". Così il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, nel corso di un incontro a Foggia."Perché - ha continuato il Ministro - ciò di cui parla è esattamente nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che loro, rinegoziandolo rischiano di bloccare, bloccando opere già avviate e cantieri già aperti. Noi abbiamo investito, per esempio, nella modernizzazione dei porti del mezzogiorno un miliardo e 200milioni di euro. Abbiamo investito molto sull'Alta velocità ferroviaria, sull'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Abbiamo stanziato tutti i fondi disponibili e necessari per il completamento. Un miliardo e 800mila euro nel PNRR perché quei soldi devono essere spesi entro il 2026. Ma ci sono nove miliardi e 400 milioni nel fondo complementare al PNRR che garantiranno il completamento dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria entro il 2030."