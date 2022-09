ROMA - "Siamo contrari a un nuovo invio di armi" all'Ucraina, "l'Italia non è in condizione di sopportare un nuovo sforzo bellico, siamo in recessione". Così il leader M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano dove ha tuttavia precisato che questo non significa "che ci disallineiamo" dall' alleanza atlantica ma che dobbiamo puntare sulla "capacità di dialogo dell'Italia a favore di un negoziato di pace".