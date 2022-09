Politiche, Caroli: "L’ottimo risultato di FDI a Brindisi frutto di un grande lavoro di squadra"

BARI - “Come consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Brindisi auguro un buon lavoro all’on Raffaele Fitto e all’imprenditrice Maria Nocco che abbiamo contribuito a far eleggere al Parlamento grazie alla buona performance di Fratelli d’Italia nella nostra provincia. A Erchie, dove era candidata la consigliere comunale ed ex vicesindaco, Chiara Saracino, abbiamo registrato una delle percentuali più alte della Puglia il 36.67%, per questo il rammarico per la sua mancata elezione è anche più forte". Così il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi, Luigi Caroli.“Ma ottimi risultati - prosegue - li abbiamo registrati anche a Ceglie Messapica (35,15%), Oria (27,64%), San Vito dei Normanni (27,35%), Torre Santa Susanna (27.24), Francavilla Fontana (26,83), San Michele (26,34), Ostuni (25,93), San Pietro Vernotico (25,25), Latiano (25,03) e Cisternino (24,59) solo per citarne alcuni che sono sopra la media regionale. Ma a tutti i coordinatori provinciali e cittadini e a tutti gli iscritti va il mio ringraziamento soprattutto con la passione con la quale hanno affrontato questa particolare e improvvisa campagna elettorale.“Ora si riprende il lavoro in Consiglio regionale e nel partito con più entusiasmo di prima: avere un governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni è per noi non solo un motivo di orgoglio, ma una garanzia per la Puglia" conclude Caroli.