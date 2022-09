Politiche, Mancarelli: si parte dal Tamburi

TARANTO - Inizia nel quartiere Tamburi di Taranto la serie di inaugurazioni dei comitati elettorali di Giampiero Mancarelli, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Taranto per la coalizione di centrosinistra.L’appuntamento è per sabato 3 settembre alle ore 17:30 nella sede di via Orsini 24, che sarà punto di riferimento, incontro e dibattito con i cittadini del rione Tamburi. All’inaugurazione saranno presenti il candidato Giampiero Mancarelli, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.«Ho voluto fortemente il mio primo comitato in questo quartiere, per un motivo molto profondo: è fondamentale aumentare l’attenzione su questa zona di Taranto, su queste persone» commenta Mancarelli. «Spesso sono qui per parlare con la gente, per ascoltare necessità e problemi. E qui vedo tanta voglia di rinascita, un impegno comune di valorizzazione e vivibilità. Sono pronto a dare il mio contributo, a lavorare per la rigenerazione, già avviata dall’amministrazione Melucci: a tal proposito un segno tangibile sono i vari cantieri attivi, che daranno un nuovo volto a questo quartiere».