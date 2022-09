ROMA - "Sono vicino in questo momento di dolore agli amici Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Ninni Gemmato, ex sindaco di Terlizzi, per la scomparsa della cara mamma. “Un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia”. Lo ha dichiarato l'on.Raffaele Fitto.