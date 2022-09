Scopre il fidanzato con un'altra: maxi-rissa in via Melo

BARI - Si sono vissuti momenti di tensione in via Melo a Bari dove una giovane donna ha scoperto il fidanzato in compagnia di un’altra ragazza. La reazione della donna è stata immediata ed è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolti amici e parenti dei protagonisti, tutti residenti al quartiere San Paolo di Bari.Ad intervenire sul posto la Polizia Locale. Numerosi i curiosi, richiamati dalle urla, che si sono precipitati ad assistere a quanto stava succedendo tra le vie del centro del capoluogo.