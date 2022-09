Serie B: il Bari a Cagliari cerca il tris di vittorie in trasferta

Non ultimo sia in ordine cronologico che per il fascino della Serie A è il 2-0 del 12 aprile 1970 a seguito del quale, fra le mura amiche dell'Amsicora, il Cagliari si laureò Campione d'Italia al cospetto del già retrocesso Bari.





Due precedenti negativi da cui i galletti possono trarre la voglia di riscatto finalizzata a centrare la terza vittoria esterna consecutiva, dopo quella di Perugia del 28 agosto e di Cosenza del 10 settembre 2022.

Sul rettangolo dell'Unipol Domus, 7 anni dopo dall'ultimo incontro, i rossoblù ritroveranno i biancorossi. Era il 19 dicembre 2015, e sempre in Serie B, nel campionato 2015-16, il Bari fu sconfitto dai sardi per 2-1 al Sant'Elia.