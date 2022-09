Letta: Salvini e Meloni inadeguati come premier in occidente

ROMA - "La posizione che Lega e Fratelli d'Italia hanno espresso a Strasburgo è incompatibile con la guida di un grande paese occidentale". Così il segretario del Pd Enrico Letta in una intervista a La Stampa, parlando del voto di ieri al Parlamento europeo. Lega e Fdi hanno votato contro il rapporto in cui l'Ungheria viene definita "autocrazia elettorale"."Quello che è successo al Parlamento europeo dimostra che i nostri allarmi non sono per niente eccessivi", "la posizione che Lega e Fratelli d'Italia hanno espresso a Strasburgo è incompatibile con la guida di un grande partito occidentale" ha aggiunto il leader del Pd, sulle elezioni e sulle tensioni nel centrodestra."L'ho trovata una cosa gravissima perché quando ci dicono che non c'è alcun allarme democratico, che quel che diciamo da mesi non è vero, semplicemente sbagliano - ribadisce -. Quando si tratta di prendere posizioni chiare e nette contro i regimi illiberali, Meloni e Salvini stanno sempre sistematicamente dall'altra parte".