Serie A: il Lecce perde 1-0 fuori casa col Torino

Nel secondo tempo al 15’ Lazaro sfiora il raddoppio. Al 25’ annullata una rete a Pellegri del Torino per fuorigioco. Terza sconfitta per il Lecce dopo quelle per 2-1 al “Via del Mare” con l’ Inter e per 1-0 al “Mapei Stadium “ col Sassuolo. I salentini sono terzultimi con 2 punti insieme alla Sampdoria.

Al 14’ Hjulmand dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 15’ Banda del Lecce sfiora la rete. Al 27’ Tuia dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 40’ il Torino passa in vantaggio con Vlasic con una conclusione in diagonale su passaggio di Vojvoda.