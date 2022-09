Temporali sulla Puglia: è allerta gialla

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 13:00 di oggi giovedi’ 1 settembre 2022, e per le successive 11 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centro- settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 13:00 del giorno 1 settembre, e per le successive 11 ore, e' prevista allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Puglia centrale bradanica e bacini del lato e del lenne.