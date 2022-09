Tennis, Us Open: Tiafoe vola in semifinale





Tra le donne nei quarti di finale la polacca Iga Swiatek supera 6-3 7-6 l’americana Jessica Pegula. Iga Swiatek è efficace col servizio. Jessica Pegula si oppone con le demi volèe e i lungo linea però non basta per vincere. La polacca è precisa sotto rete e con i colpi da fondo campo. Fa la differenza in positivo con gli ace gli slices i lob e i passanti incrociati.

- Nei quarti di finale degli Usa Open di tennis l’americano Frances Tiafoe vince 7-6 7-6 6-4 col russo Andrey Rublev e si qualifica per la semifinale. Rublev resiste con i top spin e i pallonetti ma non riesce a imporsi.