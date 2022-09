Europei di basket: l'Italia vince 90-56 a Milano con la Gran Bretagna

via Italbasket Fb





Quarto quarto, Datome 72-54 per gli azzurri. Baldasso, 81-56. Tessitori, l’ Italia vince questo quarto e 90-56 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Gian Marco Pozzecco. Migliori marcatori, nell’ Italia Fontecchio 18 punti e Datome 13. Nella Gran Bretagna Hesson 18 punti e Wheatle 13. Nelle altre gare del Gruppo C la Croazia supera 90-85 l’ Ucraina e la Grecia prevale 90-69 con l’Estonia. Negli ottavi di finale l’ Italia giocherà Domenica 11 Settembre alle 18 a Berlino con la Serbia.

- Nella quinta gara del Gruppo C degli Europei di basket maschile l’Italia vince 90-56 a Milano con la Gran Bretagna. Primo quarto, Melli 5-0 per gli azzurri. Di nuovo Melli, 12-4. Datome, 16-12. Tonut, 21-18. Ricci, l’ Italia prevale 29-20. Secondo quarto, Tonut 35-30 per gli azzurri. Fontecchio, 41-35. Baldasso, l’ Italia si impone di nuovo 47-37. Terzo quarto, Fontecchio 55-42 per gli azzurri. Tonut, 60-45. Polonara, 65-51. Ricci, l’ Italia trionfa 67-54.