Tennis, Us Open: trionfa la polacca Swiatek

via Us Open Tennis Championships fb





Per la polacca primo storico successo agli Usa Open. La ventunenne è efficace col dritto e il rovescio. Ons Jabeur si oppone con i pallonetti ma non basta per prevalere. La polacca fa la differenza in positivo con un servizio più efficace e precisi passanti.

- La polacca Iga Swiatek vince a New York gli Usa Open di tennis tra le donne. Supera in finale 6-2 7-6 la tunisina Ons Jabeur. Per Iga Swiatek decimo titolo nel 2022. Per la polacca terzo torneo del Grande Slam vinto nella sua carriera. Iga Swiatek numero uno al mondo nella Classifica WTA in questa stagione 37 vittorie consecutive.