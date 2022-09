LECCE - Dramma sulle strade del Leccese. Un 47enne di Leverano (Le) ha perso la vita schiantandosi con la propria moto contro la rotatoria sulla via di Veglie. L'uomo, morto sul colpo, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo che lascia moglie e due figlie. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.