Ucciso durante gara tra auto: due condanne

BARI - La gup del Tribunale di Bari Anna De Simone, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato rispettivamente a 8 anni e a 8 anni e 4 mesi di reclusione un 22enne ed un 25enne, presunti responsabili della morte di Onofrio Ricupero, il 34enne travolto durante una gara di velocità in via Napoli la sera del 29 ottobre 2020. La Procura aveva chiesto 7 anni e 7 anni e 4 mesi, ma il giudice ha deciso di elevare le pene. L’auto su via viaggiava Ricupero, secondo la ricostruzione della Polizia locale, è stata colpita frontalmente da uno dei due mezzi in gara che durante una manovra di sorpasso invase la corsia opposta.I due ventenni sono in carcere da dicembre 2021 per i reati di concorso nello svolgimento di una gara di velocità su strada pubblica, omicidio stradale e omissione di soccorso. I due sono stati condannati a risarcire le parti civili ovvero i familiari della vittima, moglie. due figli minori, genitori e fratelli di Ricupero, con una somma complessiva di 500mila euro.