'Revisiting made' in e out sul pontile: giovani artisti in campo a Bari





I saloni del blasonato Circolo della città di Bari, giovedì 15 settembre p.v. alle ore 19:00, ospiteranno la mostra/mercato di alcune opere della collezione BNL, rivisitate liberamente dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, esemplarmente coordinati dalla docente Rosanna Pucciarelli della Cattedra di Illustrazione Scientifica.



I “Giovani Artisti in campo”, inoltre, animeranno gli spettacolari pontili del Circolo, impegnati nella realizzazione, artistica e personalizzata, di ritratti su magliette, cappellini e borse in tela. Il doppio evento, socio-culturale, permetterà una raccolta di “donazioni” che verranno versate interamente alla Telethon per l’ausilio nella continuazione della ricerca e dei progetti futuri.



L’evento targato “Revisiting made” in e out sul pontile. Giovani artisti in campo”, sarà presentato da Enzo Magistà, direttore di Telenorba e si aprirà con i saluti di benvenuto del Presidente del Circolo della Vela, Giambattista De Tommasi.



Tra le personalità saranno presenti il Presidente e il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari, Ennio Triggiani e Giancarlo Chielli, che hanno da subito sposato l’iniziativa e la collaborazione nella lotta contro la malattia, e Gigi Leonetti Referente BNL BNP Paribas Puglia per Telethon. I ringraziamenti vanno rivolti agli Sponsor “Puglia in rose’, Divella e I-Good” per il prezioso sostegno e alle tante persone coinvolte che, con profuso impegno, hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.



Gli artisti in campo, “tutto al femminile”, sono: Carla Senerchia, Rosmary Natalino, Emanuela Carbonara, Francesca Ribatti, Debora Gregorio, Gaia Aloiso, Rosita Valente, Tamari Mirotadze e Teresa Chimienti. Evento per i Soci del Circolo della Vela, ma data la finalità benefica sarà possibile partecipare - fino ad esaurimento dei posti disponibili - previa prenotazione al n° 080/5216234.

BARI - L'arte, che ha sempre svolto un ruolo centrale in ambiti sociali, vede il Circolo della Vela e l’Accademia di Belle Arti al fianco di BNL per il sostegno a Telethon e alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.