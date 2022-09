Ucraina, Berlusconi: con Merkel tenterei mediazione su Putin

ROMA - "Penso che la signora Angela Merkel al mio posto o con me" potrebbe mediare con Putin, "Con lei mi sentirei in grado di tentare un convincimento". A sostenerlo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Porta a porta in onda stasera.Sulle sanzioni alla Russia "non posso scostarmi dalla posizione del governo, dell'Ue, degli Usa e di tutto l'Occidente ma sono molto dispiaciuto e deluso perché la Russia invece di entrare nell'Ue ha rafforzato il totalitarismo comunista della Cina. Sono molto addolorato" ha aggiunto Berlusconi."Io al Quirinale con l'elezione diretta del Capo dello Stato? No, non ci sto facendo nessun pensiero, uno deve anche considerare l'età che ha ma sono favorevole assolutamente all'elezione diretta del presidente della Repubblica, che sia anche capo del governo" ha sottolineato il leader di Forza Italia.