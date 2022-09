Il presidente Usa, intervenuto a Filadelfia, ha attaccato aspramente Trump definendolo come una minaccia per gli Usa: "Donald Trump e le forze Maga sono estremisti e costituiscono una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica. Le forze Maga sono determinate a portare indietro questo Paese. A tornare a un'America dove non c'è diritto di scelta, diritto alla privacy, diritto alla contraccezione, diritto a sposare chi ami".