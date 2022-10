via Zelensky Ig

La Casa Bianca ha reso noto che alla riunione virtuale si parlerà dell'"aggressione e delle atrocità" commesse da Mosca, "incluso il recente attacco missilistico” che ha colpito Kiev e altre città ucraine. “I confini non possono essere ridisegnati con la forza”, ha detto l'ambasciatrice britannica all'Onu, Barbara Woodward, in Assemblea generale. Karim Ahmad Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale: “Ci sarà giustizia per i crimini di guerra”.