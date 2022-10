Anche la Puglia aderisce alla Giornata nazionale del Trekking Urbano: i Comuni, i percorsi e gli altri dettagli

BARI - Anche la Puglia aderisce alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, con i comuni di Ceglie Messapia e Massafra. La 19esima edizione dell’appuntamento, sempre più atteso e partecipato, si svolgerà ufficialmente lunedì 31 ottobre in 71 comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione, ideata dal Comune di Siena e in collaborazione con le tre associazione di guide turistiche locali: Associazione Centro Guide, AGT e Federagit. L’evento, che si propone di promuovere il turismo sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e valorizzarne le sue bellezze, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, si estende e conquista anche la prima grande città europea, quella di Porto, grazie alla collaborazione con URBiNAT, progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.- La manifestazione coinvolgerà, all’insegna dello slogan "Che Spettacolo di Trekking", tutto il territorio nazionale da Nord a Sud. In elenco, si scorgono tanti capoluoghi di provincia come Bologna, Ancona, Cagliari, Trento e Urbino, città d’eccellenza quali Mantova, Arezzo, Salerno, Lucca e Aosta, nonché borghi meno conosciuti ma non meno meritevoli, come Cassino, Amelia, Narni, Murlo, Ceglie Messapica, Tarquinia e Sestri Levante. I percorsi avranno una durata media di due-tre ore e avranno una difficoltà variabile. Tutti i dettagli su orari e itinerari su www.trekkingurbano.info/trekking-urbano-itinerari-2022/.- I comuni che hanno aderito per l’edizione 2022 sono: Acqui Terme, Amelia, Anagni, Ancona, Aosta, Arezzo, Asciano, Ascoli Piceno, Asolo, Belpasso, Biella, Bologna, Cagliari, Cassino, Castelfranco Veneto, Capaccio Paestum, Ceglie Messapica, Cividale del Friuli, Colli al Metauro, Conegliano, Correggio, Crescentino, Druento, Ercolano, Este, Feltre, Fermo, Grosseto, Ivrea, Lecco, Leonforte, Lucca, Macerata, Manerba del Garda, Mantova, Massafra, Monselice, Montagnana, Massa Marittima, Murlo, Narni, Oderzo, Padova, Palmanova, Passirano, Pavia, Pergola, Pisa, Prato, Ragusa, Rieti, Roncade, Rovato, Rovigo, Salerno, San Severino Marche, Sestri Levante, Siena, Sondrio, Sovizzo, Spoleto, Tarquinia, Tempio Pausania, Terracina, Trento, Urbania, Urbino, Valdobbiadene, Venaria Reale, Vittorio Veneto.- Il nostro territorio è già, di per se’, uno “spettacolo”, caratterizzato da tradizione musicale, artistica ma soprattutto da un connubio tra uomo e natura. Passo dopo passo raggiungeremo luoghi significativi dedicati alle arti, attraverso un racconto romanzato di una terra antica e carica di simboli. Lo stretto legame tra la campagna e il borgo abitato, tra boschi e pietra calcarea imbiancata e candida sarà la cornice della narrazione. I sali e scendi rappresentano la scala metrica al lento andare di un sud autentico e dalla forte personalità. Scopriremo luoghi autentici, ispirazione di sonorità e letture. INFO PERCORSO Tempo di percorrenza: 3 h Lunghezza: 4 km Difficoltà: Media Punto di partenza: Municipio - via de Nicola 2 Orario di partenza: ore 9:30 RICHIESTA PRENOTAZIONE PER INFORMAZIONI Assessorato allo Sport - Assessorato al Turismo - Assessorato alla Mobilità Sostenibile www.ceglieturismo.it Ufficio I.A.T. Via G. ELIA, 16 Tel. 0831 371003 Biblioteca Comunale “Pietro Gatti” Tel. 0831 376123 bibliotecagatticeglie@gmail.com.- Percorso di visita alle principali testimonianze che connotano il sostrato urbano del paesaggio culturale di Massafra, “porta” del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine che si sviluppa su 28 mila ettari di territorio tra le provincie di Taranto e Brindisi, incastonato tra l’altopiano della Murgia tarantina ed il Mare Jonio. Uno spettacolare walking tour di Massafra, città rupestre e ipogeica, che custodisce in misteriosi anfratti alcune tra le più importanti testimonianze storiche, artistiche e archeologiche del comprensorio. Il percorso di visita comprende l’esplorazione di alcuni caratteristici ambienti ipogei del centro storico, dalla chiesa di San Toma con la cripta funeraria in cui veniva effettuato il rito della tanatometamorfosi, alle chiese affrescate di Sant’Antonio Abate, di San Marco e di San Leonardo. Una visita guidata particolareggiata e con un nuovo punto di vista tra gli habitat naturali e antropizzati del Parco delle Gravine, alla scoperta degli aspetti più sorprendenti e spettacolari noti del fenomeno del vivere in grotta e del culto dei morti. INFO PERCORSO Tempo di percorrenza: 3 h Lunghezza: 2,5 km Difficoltà: Bassa Punto di partenza: Info Point Massafra, sito in P.zza Garibaldi c/o Municipio Orario di partenza: ore 09:30, 10:30,15:30 e 16 (gruppi di 25 persone) PER INFORMAZIONI Guide turistiche della Cooperativa Nuova Hellas Info Point Massafra P.zza Garibaldi c/o Municipio Tel. 099 8804695 Cell. 338 5659601 info@massafraturismo.it www.massafraturismo.it.