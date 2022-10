BARI - Sfiorato il dramma a Bari nel giorno di Halloween. Una ragazza è stata investita questo pomeriggio in via Giulio Petroni mentre attraversava la zona pedonale da un'auto uscita da un garage condominiale, il cui conducente non si è reso conto della sua presenza. Ad intervenire sul posto i carabinieri e un'ambulanza del 118, la giovane è stata trasportata in ambulanza per ulteriori controlli. Non verserebbe in gravi condizioni.