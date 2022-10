Barletta, controlli a tappeto dei Cc nel centro storico e nella zona 167

I servizi specifici sono stati organizzati sull’oramai consolidato modello di servizio “a largo raggio” e hanno coinvolto, oltre al Comune di Barletta, anche quelli di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, per prevenire eventuali disordini e rassicurare la cittadinanza, attraverso una presenza discreta ma efficace per tutto l’arco della serata, sia in centro sia in periferia.



Un dispositivo strutturato quello messo in campodall’Arma, che ha visto operare sul territorio le pattuglie della Stazioni di Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, oltre a quelle della Sezione Radiomobile dedicate, in modo particolare, alla gestione del pronto intervento.



Le pattuglie a piedi nel centro storico delle città e quelle a bordo di autovetture hanno controllato oltre 100 veicoli e persone in transito ed elevato sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada e leggi speciali per oltre 3.000,00 euro. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al controllo dei numerosi locali presenti nel centro città, aperti fino a tardi in virtù dello speciale evento, per verificare l’eventuale somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori. Grande attenzione è stata rivolta, ancora una volta, al controllo dei locali presenti nella zona 167 di Barletta, alcuni dei quali molto frequentati soprattutto dai giovanissimi.



I servizi dedicati svolti dai militari della dell’Arma continueranno con regolarità anche nelle prossime settimane, e nei restanti comuni della BAT, per garantire una sempre maggiore aderenza del servizio alle criticità del territorio e alle istanze della cittadinanza.





BARLETTA - Anche nell’ultimo weekend, caratterizzato dall’evento cittadino “Notte Barlettana”, che ha visto una grande affluenza di cittadini i quali -anche dai limitrofi comuni di Andria, Cerignola e Trani- si sono riversati per le vie cittadine di Barletta per trascorre qualche ora di divertimento, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno predisposto numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali, per verificare -tra l’altro- anche il tasso alcolemico dei guidatori.