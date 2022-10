Serie B, il Genoa vince 2-1 a Terni ed è primo insieme al Frosinone

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di Serie B il Genoa vince 2-1 al “Liberati” con la Ternana ed è primo con 21 punti insieme al Frosinone. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A la Reggina a 18 punti.

I calabresi perdono 3-2 al “Granillo” col Perugia sulla cui panchina debutta il nuovo tecnico Fabrizio Castori subentrato al dimissionario Silvio Baldini. Il Brescia e il Sud Tirol sono in zona play off con 17 punti. I lombardi pareggiano 1-1 al “Rigamonti” col Venezia. Gli altoatesini superano 1-0 al “Druso” il Parma.

Primo successo per il nuovo allenatore della Spal Daniele De Rossi. Gli emiliani travolgono 5-0 al “Mazza” il Cosenza e hanno 13 punti. Il Palermo pareggia 0-0 al “Barbera” col Cittadella e raggiunge a 9 punti il Como il Venezia e il Benevento. I lariani prevalgono 2-1 al “Sinigaglia” con i campani. Prima vittoria all’”Arena Garibaldi” per il Pisa. I toscani si impongono 4-2 col Modena e si portano a 10 punti. Stasera alle 20,30 nel posticipo il Cagliari cerca di battere al “Del Duca” l’ Ascoli per arrivare all’ottavo posto.