Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia sfida la Spagna a Pesaro

FRANCESCO LOIACONO - L’ Italia giocherà Venerdì 11 Novembre alle 20,30 a Pesaro alla “Vitrifigo Arena” con la Spagna nel Girone L delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2023 in Giappone Filippine e Indonesia. Lo ha deciso la Fiba, la Federazione Internazionale di Basket maschile. L’ Italia e la Spagna sono prime nel Girone L con 11 punti.

Sarà un grande evento sportivo per Pesaro e per le Marche. La Fiba è rimasta molto soddisfatta del sopralluogo effettuato alla “Vitfrigo Arena”. La Fip, Federazione Italiana Basket collaborerà con la Fiba per l’organizzazione di questa importante partita.