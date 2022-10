Caro energia: Federalberghi Brindisi incontra il prefetto e apre un tavolo di crisi

"Gli alberghi sono particolarmente penalizzati dal caro bollette. Si tratta in buona parte di strutture che hanno investito tanto e che ora si ritrovano con dei costi, in alcuni casi quadruplicati", spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vice presidente della stessa associazione di categoria che poi aggiunge "La nostra proposta è quella di lasciare nelle casse degli alberghi gli introiti della Tassa di Soggiorno per compensare la mancanza di liquidità che attanaglia il settore. Poi chiediamo dei ristori da riversare nelle tasche delle famiglie e delle strutture ricettive derivanti dall'aumento della produzione della centrale a carbone di Brindisi e infine l'utilizzo di fondi di compensazione sociale derivanti dalla costruzione della Tap che la politica regionale non ha mai voluto prendere in considerazione".



BRINDISI - Questa mattina una delegazione di Federalberghi Brindisi, guidata dal Presidente Pierangelo Argentieri, ha incontrato il Prefetto di Brindisi, dott.ssa Carolina Bellantoni per discutere delle problematiche che stanno investendo il settore a causa dei costi e energetici e degli aumenti in generale. La dott.ssa Bellantoni ha recepito le istanze degli albergatori e nei prossimi giorni investirà della questione Governo e Regione. L'Associazione di categoria inoltre, attraverso il suo tavolo di crisi, incontrerà a a breve altri rappresentanti istituzionali e politici.