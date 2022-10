Centro dialisi Torricella, Di Gregorio: c'e' il provvedimento della giunta regionale

BARI - “Come annunciato nei giorni scorsi, la Giunta regionale pugliese ha adottato un provvedimento che va a risolvere la vicenda del centro dialisi di Torricella, in provincia di Taranto". Così in una nota il consigliere regionale del Pd, Vincenzo Di Gregorio."E' stata sbloccata, infatti - prosegue -, la situazione relativa agli otto posti rene venuti meno ad agosto del 2021 con la chiusura della struttura. Come già era emerso in Commissione Sanità, per la sua riapertura occorre procedere ad un bando per affidarne ad un nuovo soggetto la gestione. Proprio martedì scorso, l'assessore Palese da me interpellato sulla questione, aveva anticipato che la decisione sarebbe stata assunta nella prossima riunione di giunta."Così è stato. L'auspicio è ora, che i tempi della burocrazia siano rapidissimi affinchè si ponga fine ai disagi e alle sofferenze dei dializzati costretti a lunghi spostamenti per sottoporsi al trattamento. Allo stesso tempo, la riapertura del centro dialisi di Torricella, consentirà di garantire la continuità occupazionale ai lavoratori più volte sollecitata dai sindacati”.