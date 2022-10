Donato Cassano, nelle librerie 'Puglia in 17 sillabe: ''Una terra che incanta con la sua bellezza''

Un percorso emozionale dal Gargano al Salento, dai Monti Dauni al Tavoliere, attraversando la Terra di Bari e la Valle d’Itria, fino all’Arco Ionico Tarantino, che ha come unica guida la magia delle parole e l’incanto e la potenza dell’immaginazione.





Donato Cassano, medico chirurgo vive a San Giovanni Rotondo (FG). I suoi componimenti sono presenti in antologie locali e nazionali di poesia. È stato membro dell’AIH Associazione italiana haiku ed ha collaborato con il pittore irlandese Martin Stynes esponendo le sue poesie presso la Gallery of Art St. presso la Gallery of Art St. George a Manchester. A febbraio 2015 ha pubblicato il suo primo libro Cinque Sogni.