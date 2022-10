Due donne si tolgono la vita a Casamassima. "In Italia 4mila suicidi ogni anno"

BARI - Non si arresta l'ondata dei suicidi in Italia. Ogni anno nel paese, spesso nel silenzio più assordante, circa 4mila persone muoiono perché decidono di togliersi la vita. Per alcuni il suicidio è l'unica via d'uscita da uno stato di malessere che può essere legato, tra l'altro, alla depressione, una malattia invalidante che spesso non viene affrontata nel modo giusto e che al momento è sottovalutata dai più. Ne soffre il 15% della popolazione. Ed è proprio a causa della depressione che in ottobre a Casamassima due donne hanno deciso di togliersi la vita. Un 55enne, nei primi giorni del mese, e un 47enne la scorsa notte.Sul tema del suicidio, soprattutto la stampa, tende a ribaltare il problema, non parlandone ma facendo capire che si tratta di suicidio. Un modo che quasi vuole preservare una deontologia un po' anacronistica rispetto ai tempi attuali e ai dati dell'OMS. Gli studiosi sono convinti da anni che, senza dare ovviamente i dettagli di quanto accaduto nel caso in cui non siano di pubblica utilità, parlare di gesti estremi sia un modo per non nascondersi sotto il tappeto dell'ipocrisia, ignorando quei dati che nei prossimi anni tenderanno a salire sempre più in alto.