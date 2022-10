E' morta 'La signora in giallo'

LONDRA - Scompare all'età di 96 anni Angela Lansbury, l'attrice britannica interprete della celebre serie televisiva 'Murder, She Wrote', in italiano 'La signora in giallo'. Lo ha annunciato la sua famiglia.Nata il 16 ottobre del 1925 Lansbury è fuggita dall'Inghilterra durante la guerra e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood. Nella sua lunga carriera è stata l'infallibile detective de La Signora in giallo. Ma anche la temibile domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio.