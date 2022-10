ROMA - "La lettera del presidente della Commissione europea Von der Leyen ai capi di Stato e di Governo Ue è un passo in avanti per far fronte alla crisi energetica. Una sfida europea che come tale deve essere affrontata e che deve vedere gli sforzi di tutti per aiutare famiglie e imprese". A scriverlo la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Twitter.