Fico: "Non dobbiamo dimostrare nulla. Noi veri progressisti"

"Sulla base della nostra esperienza - spiega - e' chiaro che non faremo mai piu' un governo con la Lega o con la destra", osserva ma, quanto ai rapporti con il Pd, rimarca: "in questo momento non vedo possibilita' di alleanze".

ROMA - "Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a 'Il Fatto Quotidiano', difendendo l'operato del Movimento 5 stelle. "I provvedimenti per aiutare le persone in difficolta' li abbiamo fatti noi 5 stelle. E noi ci siamo battuti per difenedere la Sanita' e la Scuola pubblica. Dobbiamo continuare e rafforzare queste scelte. Chi e' che ha creato un ministero per l'Ambiente, come il Mite, o ha spinto per un piano energetico nazionale? Noi siamo progressisti", sottolinea.