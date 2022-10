Estorce soldi a un prete ricattandolo con un video: arrestato 20enne di Andria

La vicenda, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, è finita nelle mani della procura di Bari e al momento si trova solo il fascicolo riguardante il giovane. Non c'è ancora nulla sul presunto comportamento del sacerdote. Secondo gli elementi raccolti dal pm, il 20enne avrebbe chiesto al sacerdote qualche migliaio di euro, dicendogli che, se non avesse ottemperato alle sue richieste, avrebbe fatto circolare un video girato durante la confessione.



Secondo quanto raccolto nel video, gli atteggiamenti del sacerdote sarebbero poco consoni. Quest'ultimo soccomberà prima al ricatto e poi deciderà di raccontare tutto ai Carabinieri denunciando il giovane, al quale si è poi affiancata la misura cautelare in carcere. Sul cellulare del 20enne non ci sarebbero tracce del video e va sottolineato che al momento il sacerdote non è una persona indagata.





Al momento del suo arresto, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma con l'avviso di conclusione delle indagini ha chiesto di essere sentito per fornire la sua versione dei fatti. Il 20enne ha affermato che il prete gli ha dato baci sul collo e ha cercato di baciarlo sulle labbra. Episodi sui quali al momento non ci sono prove.

ANDRIA (BT) - Avrebbe estorto denaro a un sacerdote. Per questo un 20enne di Andria è stato arrestato. Il giovane, però, non vuole passare per colpevole ed ha puntato il dito contro il prete, barese, dicendo che avrebbe fatto delle avances durante la confessione.