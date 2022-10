Gasparri (FI): "Affrontiamo i problemi e uniti al Colle"

ROMA - "Quando ci sono dei problemi bisogna affrontarli con saggezza, moderazione e dialogo reciproco, ed è quello che faremo in questi giorni all'interno del centrodestra". Così Maurizio Gasparri (Fi) in un'intervista a Libero. E sul rischio che il centrodestra vada diviso alle consultazioni al Quirinale spiega: "Io mi auguro di no e sono fiducioso. Peraltro prima delle elezioni avevamo stabilito che al presidente Sergio Mattarella avremmo indicato il leader del partito col maggior numero di voti. Comunque la modalità dei colloqui la decideranno Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini".