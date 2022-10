Senato, Calenda: "Non abbiamo votato La Russa, c'è la prova del Var"

ROMA - "Noi non abbiamo votato La Russa". Sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Huffpost Day, sui sospetti di aver votato La Russa alla presidenza del Senato. "Io non lo sapevo ma esiste una sorta di Var che misura il tempo di attraversamento e io ho attraversato quella specie di bugigattolo in tre secondi: provate voi ad attraversarlo, imbucare e scrivere 'La Russa' in tre secondi. Matteo Renzi, sei secondi. La media di quelli di destra che hanno votato è di 15 secondi".