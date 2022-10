Giusy Ferreri, tra rock e amore: ''Tornare a cantare nei teatri è un'emozione unica''

MILANO - L'avventura ad X Factor che l'ha consacrata nel panorama musicale italiano, il successo di Non ti scordar mai di me, le hit estive da Amore e Capoeira a Shimmy shimmy con Takagi & Ketra, 26 Dischi di Platino e la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Miele, contenuto nell'album 'Cortometraggi' (Columbia/Sony Music).

Quindici anni in musica per Giusy Ferreri, 43 anni, che ha collezionato successi ed emozioni, conquistando pubblico e critica. Sul palco del Teatro Dal Verme di Milano, la cantautrice di origini siciliane, ha presentato in un concerto intimo e speciale, le canzoni del suo ultimo progetto discografico 'Cortometraggi', un viaggio musicale dal sapore cinematografico dove il rock si mischia con il pop e il blues.

Accompagnata dai musicisti Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra), la Ferreri ha ripercorso il suo lungo cammino musicale.

''E' bello tornare a cantare nei teatri - dice - è un'emozione indescrivibile. C'è un suono diverso, più compatto''. Dopo un'estate in giro per le piazze d'Italia, Giusy ha concluso il suo tour con due tappe nei teatri di Roma e Milano.

Giusy Ferreri ha pubblicato il videoclip del brano Federico Fellini, ultimo estratto contenuto in Cortometraggi, un inno al grande regista italiano.