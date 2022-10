Governo: al via la XIX legislatura, Senato elegge il presidente

ROMA - L'avvio ufficiale della XIX legislatura è alle porte. Entro sabato prossimo, ma appare plausibile già per venerdì mattina - sempre salvo sorprese dell'ultimo minuto - si conosceranno i nomi di entrambi i nuovi presidenti dei due rami del Parlamento.A Montecitorio e Palazzo Madama le immatricolazioni per i parlamentari eletti alle elezioni del 25 settembre. Tutti ricevono il tesserino per il quale devono anche fare una foto e lasciare le impronte digitali per il voto. Viene anche consegnato il kit con la Costituzione, il Regolamento interno e i documenti per gli adempimenti che servono per entrare a pieno titolo nella XIX legislaturaI passaggi parlamentari iniziano oggi, ma la strada verso l’entrata in carica ufficiale del nuovo esecutivo è ancora lunga. Per il giuramento si ipotizzano le date del 23 o del 24 ottobre.