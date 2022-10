Governo, Meloni sente Stoltenberg: "Nato indispensabile"

via Giorgia Meloni fb

ROMA - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sente il Segretario della Nato Stoltenberg, confermando il sostegno dell'Italia a Kiev e ribadendo l'importanza della Nato. In queste ore la maggioranza è al lavoro su Manovra e tetto del contante.Lunedì la premier completerà la squadra di governo. Il tentativo di chiudere prima del fine settimana non è andato in porto, serviranno un paio di giorni in più per comporre un quadro che accontenti tutti i partner della coalizione, dopo giorni di trattative serrate, non ancora del tutto concluse.Poi finalmente si riunirà il Consiglio dei ministri per le nomine di viceministri e sottosegretari (dovrebbero poi giurare venerdì 4 novembre), preceduto sabato da una riunione preparatoria, anche per i decreti necessari a modificare la denominazione di alcuni ministeri.