Ignazio La Russa eletto presidente del Senato: decisivi voti dell’opposizione

ROMA - Il senatore FdI Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato della Repubblica. Per il senatore FdI 116 voti (su una maggioranza di 104), ma Forza Italia non partecipa al voto a eccezione di Berlusconi e Casellati. L’ex premier: “Nessun ministero a Ronzulli. La Russa votato da Terzo Polo". Letta: "Fatto grave". Secondo la leader di FdI Giorgia Meloni è stato "eletto un patriota". Intanto dopo 2 scrutini non è stato raggiunto il quorum alla Camera, ed è in corso la terza votazione."Le più sincere congratulazioni della Cisl ad Ignazio La Russa per la sua elezione a Presidente del Senato. Siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con equilibrio, saggezza e rispetto delle istituzioni democratiche in una fase in cui il Paese attende risposte urgenti dalla politica". È quanto sottolinea su Twitter la Cisl esprimendo gli auguri del sindacato di via Po al neo presidente del Senato Ignazio La Russa.