Il rosato di negroamaro Tacco Rosa di Dario Stefàno premiato con la stella oro di 'Vinoway Wine Selection 2023' e seconda migliore etichetta

BARI - “Tacco Rosa continua a regalare nuove emozioni e soddisfazioni” è il commento di Dario Stefàno, padre del rosato di negroamaro salentino che giusto ieri, nella meravigliosa cornice di Castello Monaci, ha ricevuto la stella oro di Vinoway Wine Selection 2023.Un riconoscimento a cui se ne aggiunge un altro tanto nuovo quanto inaspettato, arrivato questa mattina. Tacco Rosa 2021 è stata premiata come seconda migliore etichetta da parte della giuria guidata dal neuroscienziato Vincenzo Russo."Quest’ultimo riconoscimento davvero mi sorprende e mi gratifica in modo straordinario. La scelta dell’etichetta - creazione di una artista salentina, Valentina D’Andrea - è stata il frutto di una ricerca puntigliosa. Così come per il colore del vino, chiaro ed evanescente per richiamare non tanto i rosati provenzali di gran moda, ma le origini proprie al rosato salentino, anche per l’etichetta del vino, la ricerca è stata indirizzata ad una sinestesia dei sensi, che raccogliesse in un’immagine quanto racchiuso nella bottiglia e che oggi, grazie a questo riconoscimento, risulta centrato”.