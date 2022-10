Intervista a Sophia Loren: "Le mie destinazioni preferite"

GINEVRA - L'iconica attrice Sophia Loren è da quasi 20 anni la celebre madrina della flotta MSC Crociere; la star del cinema di fama internazionale incarna l'essenza primaria di MSC Crociere con il suo stile europeo e glamour. Sophia Loren, una delle più grandi star del cinema hollywoodiano, ha una grande passione per i viaggi ed ha visitato alcune delle destinazioni più famose al mondo. In vista del battesimo di MSC Seascape a New York, la pluripremiata attrice svela un elenco delle sue destinazioni preferite che ha avuto modo di visitare personalmente nel corso degli anni.Sophia Loren ha commentato: "Nel corso della mia vita ho avuto il privilegio di visitare alcuni dei luoghi più belli al mondo, quindi è stato difficile sceglierne solo alcuni da posizionare in cima alla lista. Ciò che rende queste destinazioni così speciali sono le esperienze uniche che ho vissuto in ognuna di esse, dal battezzare una nave da crociera glamour al creare ricordi speciali con la mia famiglia. Per me, viaggiare significa conoscere nuove persone e luoghi e, allo stesso tempo, scoprire sé stessi. Ognuna di queste destinazioni offre un'atmosfera chic per rilassarsi e immergersi veramente in un nuovo luogo e nella sua cultura unica".Dalle città cosmopolite a quelle ricche di cultura e di storia, oppure le oasi tropicali, le sue destinazioni top da visitare includono:1. New York City: Piena di energia, luci brillanti e rinomati punti di riferimento, New York è ricca di esperienze ideali per ogni tipo di viaggiatore. Il 7 dicembre 2022, Loren battezzerà MSC Seascape mentre è attraccata a Manhattan, la nave diventerà così la prima della flotta a essere varata nella "città che non dorme mai". La cerimonia rifletterà l'impegno di MSC Crociere verso il mercato crocieristico nordamericano, dato anche dal fatto che l'anno prossimo MSC Meraviglia farà scalo al Brooklyn Cruise Terminal a partire dall'aprile 2023.2. Barcellona, Spagna: Questa amata destinazione è stata lo sfondo della cerimonia di battesimo di MSC Splendida nel 2009 e il luogo dove Sophia Loren ha spesso trascorso le sue vacanze. Con una vivace vita cittadina, musei d'arte di fama mondiale, ma anche ristoranti, bar, gallerie e negozi di design, non c'è da stupirsi che questa città sia una delle destinazioni più chic per l'icona di Hollywood. Gli ospiti possono visitare questa vivace località durante uno dei famosi itinerari nel Mediterraeo di MSC Crociere.3. I Caraibi: sede di spiagge incontaminate di sabbia bianca, acque turchesi e dell'isola privata di MSC Crociere, Ocean Cay MSC Marine Reserve, i Caraibi sono il luogo perfetto per una fuga rilassante. Nel 2021, MSC Crociere e Sophia Loren hanno battezzato MSC Seashore a Ocean Cay, segnando l'apertura ufficiale dell'isola. L'isola privata, unica nel suo genere, e la riserva marina sono state progettate per essere prova concreta dell'impegno della compagnia di crociere nei confronti dell'ambiente. La bellezza naturale dei Caraibi ne fa una delle destinazioni preferite dalle attrici. MSC Crociere offrirà partenze per Ocean Cay e i Caraibi a bordo della sua nuova nave, MSC Seascape, a partire da dicembre 2022.4. Dubai, Emirati Arabi Uniti: Con gli edifici più alti del mondo, gli hotel più lussuosi e l'architettura più audace che convive con i palazzi storici, Dubai è una destinazione ricca di esperienze affascinanti e panorami stupefacenti. Nel 2021, Dubai è stata lo splendido scenario della cerimonia di battesimo di MSC Virtuosa, dove la madrina Sophia Loren ha tagliato il nastro dando il benvenuto agli ospiti della nave.5. Le isole greche: con un ricco patrimonio storico e culturale contornato da paesaggi straordinari e spiagge fantastiche, caratterizzate da lunghe distese di sabbia bianca ma anche da piccole baie e insenature nascoste, le isole greche sono universalmente riconosciute come destinazioni imperdibili. Sophia Loren ha reso famosa l’isola di Hydra negli anni Cinquanta, dove si innamorò della bellezza della Grecia mentre era sul set di un film.6. Copenaghen, Danimarca: un altro luogo popolare per le riprese dell'attrice è Copenaghen, che offre un'atmosfera energica e alla moda in riva al mare con un centro città raccolto. La cultura del caffè permea la città e musei di alto livello attendono i viaggiatori che vogliono scoprire l'arte e la storia uniche della zona. Le escursioni a terra con MSC Crociere includono l'esplorazione di giardini paesaggistici, concerti all'aperto e splendidi castelli. Gli ospiti possono esplorare questa città, tra le preferite da Sophia Loren, con una serie di crociere nel Nord Europa offerte dalla Compagnia.7. Napoli, Italia: Sophia Loren ha un bel ricordo della sua infanzia a Napoli, in Italia. La destinazione ospita un vivace porto del Mediterraneo con una varietà di luoghi unici che aspettano di essere scoperti. Dalle strade storiche ai vivaci quartieri, la cultura italiana si respira in ogni angolo della città natale della celebre attrice. Gli itinerari nel Mediterraneo di MSC Crociere offrono escursioni a Pompei, uno dei più importanti centri culturali della Campania e luogo dell'eruzione del Vesuvio.