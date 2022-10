Intimissimi, l'arte della lingerie tanto amata dalle celebrities

Per la collezione Autunno/Inverno intimissimi presenta una linea raffinata, sensuale e ricca di dettagli, che non a caso vede come sfondo la città eterna, Roma, luogo che racconta al meglio l’Arte della lingerie italiana attraverso bellezza, cultura e artigianalità.

Ed è proprio a Roma che Chiara Ferragni decide di indossare il completo Loosen Heartstrings: reggiseno a balconcino e slip a brasiliana in total black, decorato dal contrasto tra il romantico pizzo dal motivo floreale e gli intriganti giochi di incroci del cordino elasticizzato. Non solo Chiara, anche la showgirl Paola Di Benedetto sceglie lo stesso modello dallo stile accattivante.

Più colorata e classica è invece la scelta di Claudia Ruffo, l’attrice napoletana opta infatti per bralette balconcino e comoda culotte brasiliana del modello In Full Bloom nella colorazione rossa, con coppe rivestite da tulle con ricamo floreale ed impreziosite da eleganti rifiniture in balza di pizzo floreale.

Moltissime le celebrities che ancora una volta decidono di indossare Intimissimi: Beatrice Valli, Elisabetta Canalis, Giulia Gaudino ed altre ancora si rispecchiano così nell’artigianalità italiana offerta dal brand, che da sempre sostiene ogni donna proponendo linee per ogni gusto e occasione.