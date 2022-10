Lecce, manutenzione tecnica del sistema di trasmissione in streaming delle commissioni

Si ricorda che le sedute delle commissioni sono pubbliche e la pubblicità delle sedute è garantita dalla possibilità per i cittadini, giornalisti compresi, di potervi assistere in presenza, in aula consiliare a Palazzo Carafa, fino al raggiungimento della capienza massima della sala.



La trasmissione in diretta streaming riprenderà regolarmente sugli stessi canali al termine della manutenzione.

LECCE - Da lunedì 10 a giovedì 13 ottobre la trasmissione in streaming su Youtube delle sedute di commissione sarà interrotta per manuntenzione tecnica del sistema. Lo rende noto il Comune di Lecce.