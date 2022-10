Lecce: a Red di Palazzo BN il Premio di Asiago DOP per l’alta qualità nella ristorazione

LECCE – “Premio Ristoranti d’Italia come migliore creazione a base di formaggio”. Con questa motivazione è arrivato a Red, il ristorante gastronomico di Palazzo BN a Lecce, il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di premiazione promossa dal Gambero Rosso nella mattinata di giovedì 24 ottobre. Il premio, conferito in accordo con il consorzio Asiago Dop che da ormai due anni è partner di Gambero Rosso, valorizza l’utilizzo del formaggio nella cucina gastronomica e oltre al leccese RED ha visto sul podio un ristorante di Torino e uno di Firenze.





E dal menù del ristorante Red è arrivata una ricetta che parla di territorio e che si ispira pienamente alla tradizione pugliese di associare il formaggio alle cozze.

«Ricevere un premio – commenta Simone De Siato, executive chef di RED - è una grande emozione ed è anche il momento per poter riflettere sul percorso fatto grazie a una squadra che ogni giorno crede in uno stesso progetto e che ha le stesse ambizioni. È stato interessante inserire in una ricetta della cultura gastronomica pugliese uno dei prodotti simbolo della identità del nostro Paese, l’Asiago dop. Ed è così che, come un vero divertissement, l’Asiago prende il posto del provolone che solitamente accompagna la cozza in un aperitivo che parla di Puglia. Una contaminazione tra culture, territori, tradizioni diverse che nel piatto che porta la mia firma e quella del Ristorante Red di Palazzo BN a Lecce assume un valore simbolico prorompente. In quello che ho chiamato “Un aperitivo in pescheria” c’è la sintesi e la coesistenza di Nord e Sud nella sublimazione di un rapporto che nella cucina trova la sua sintesi perfetta».