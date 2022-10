L'Eccezione: inaugurazione stagione teatrale con ‘La Ricerca – Scienza, Società, Futuro’ a cura del prof.Selvaggi

Dal 1968 al 1972 il Prof. Selvaggi è stato assistente incaricato presso l'Istituto di Chimica Biologica. Ha poi perfezionato la sua formazione a Los Angeles, nella divisione di urologia dell'Università della California (UCLA), con i professori W.E. Goodwin e J.J. Kaufman e l'università Loma Linda (White Memorial Hospital) con il prof. Barnes. Con il suo prestigioso bagaglio professionale di livello internazionale, il Prof. Selvaggi ha generosamente accettato di affrontare in pubblico alcune riflessioni sul cambiamento epocale cui stiamo andando incontro e che il Covid19 ha solo accelerato in parte e reso più tangibile e indilazionabile.





Sarà l’occasione irripetibile per un arricchimento umano di ciascun partecipante ad un appuntamento che pone L’Eccezione di Puglia Teatro fra gli attori protagonisti al centro di un osservatorio sul cambiamento di cui tanto si parla ma di cui ancora poco si sa circa i suoi esiti ed i suoi sbocchi nel futuro.

BARI - Sabato 15 Ottobre, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, inaugurazione della 48^ stagione artistica di Puglia Teatro e 21^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro. Per il ciclo “Verso il cambiamento – Riflessioni in pubblico”, si comincia con ‘La Ricerca – Scienza, Società, Futuro’, a cura di Francesco Paolo Selvaggi, urologo ed andrologo di fama internazionale, direttore del Dipartimento dell’emergenza e dei Trapianti d’organi.