Liste d’attesa, Splendido interroga Palese: “Quadro allarmante, subito azioni concrete per ridurre problema”

BARI - “Sulle liste d’attesa la Puglia restituisce un quadro allarmante. La recente audizione in Commissione Sanità degli ordini di categoria e delle rappresentanze sindacali confermerebbe la carenza di circa 16mila medici e di 5mila infermieri nei nostri ospedali, oltre che di operatori sanitari di vario genere. Ho depositato, pertanto, interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese per avere contezza chiara del quadro e sapere come ci si sta attrezzando per contrastare e contenere un fenomeno drammatico, che viola il principio stesso costituzionale del diritto alla salute dei pugliesi”. Lo dichiara il consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido.“Da giorni assistiamo ad una profusione di dichiarazioni a mezzo stampa che non risolvono il problema. Da un lato gli ordini e le rappresentanze sindacali che puntano il dito contro problemi di ordine strutturale ed invocano maggiore flessibilità e lo sblocco di fondi esistenti, dall’altro lo stesso assessore che denuncia la mancanza di risorse e chiede disposizioni nazionali in merito; nel mezzo una maggioranza spaccata su una proposta di legge volta a limitare l’attività autonoma dei medici specialisti. E’ più che mai urgente e necessario che l’assessore Palese faccia chiarezza sulla questione e lo faccia in aula, parlando a tutti i pugliesi. Il tema è troppo sensibile per essere delegato ai giornali e per ridursi a diatribe tra soggetti che dovrebbero concorrere allo stesso bene comune. Servono azioni concrete e servono presto” conclude Splendido.