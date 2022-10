L'Italvolley fa 5 su 5: battuta anche l'Olanda per 3-1

via Federazione italiana pallavolo fb





Nel terzo set le azzurre riprendono in mano la partita riuscendo ad andare facilmente sul 2-1. Il quarto e decisivo set partita, invece, è più tirato con l'Olanda che cerca di rimanere in partita fino all'ultimo ma le italiane sono determinate a vincere il match e staccare il pass come prima in classifica per i successivi gironi dove se la vedrà anche con l'Argentina.

L'Italvolley fa cinquina nei mondiali di volley battendo anche l'Olanda per 3-1 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25). Nel primo set l'Italia ha in mano il gioco con Mazzanti che mischia le carte lanciando Pietrini-Bossetti come schiacciatrici. Nel secondo set c'è il ritorno orange con Daalderop che trascina le sue e rimette al pari il numero dei set vinti.