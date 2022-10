MANFREDONIA (FG) - Dramma sfiorato per un 89enne sul Gargano, rimasto ferito dopo essere precipitato in una scarpata e finito in mare mentre era alla guida della sua auto. L’episodio ieri in località Macchia, tra Manfredonia e Mattinata. Ad intervenire sul posto l’elisoccorso che ha recuperato l’uomo rimasto incastrato nelle lamiere. L’anziano secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver sbagliato una manovra.