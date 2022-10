Disastro ferroviario Andria-Corato: pm chiede 15 condanne e la revoca della concessione a Ferrotramviaria

TRANI (BT) - La pubblica accusa ha chiesto quindici condanne a pene comprese tra i 12 anni e i 6 anni di reclusione per il disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016, lungo la tratta della Bari Nord, gestita da Ferrotramviaria, fra Andria e Corato e nel quale persero la vita 23 persone mentre altre 50 rimasero ferite. A riportarlo l'Ansa.Il pm Marcello Catalano, nel corso del processo che si sta svolgendo a Trani, ha chiesto anche un'assoluzione. Per Ferrotramviaria è stata richiesta la sanzione amministrativa di 1,1 milioni, oltre alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività (fra cui il certificato per la sicurezza) per un anno.